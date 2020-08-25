亞馬遜旗下公有雲Amazon Web Services（AWS）宣布，實踐大學指定AWS為首選雲端供應商，接下來將把大學內大部分IT基礎建設遷移至AWS。實踐大學將利用AWS雲端服務，包含儲存、分析、資料庫、安全和機器學習等技術，提升營運能力及獲得新洞見，加快導入新的教學應用，並簡化在台北和高雄校區15,000名學生和IT領域專業人士的學習流程。

實踐大學教務長李孟晃表示，大學要取得經費進行資本投資，需要經過複雜又冗長的流程，不過自從學校將IT基礎建設從資金成本，轉變為隨用即付的營運模式後，不僅節省經費申請時間，也使流程更簡化。

實踐大學表示，遷移至AWS後，實踐大學可望透過自動化取代人工流程，以節省各項成本，包括20％的營運成本， 65％建立和運作新伺服器的成本，及透過遷移現有物聯網 (IoT) 溫度調節系統至雲端以節省電費。節省成本的同時，實踐大學預測在應用的開發速度上可望提升3倍，有效將資本支出轉化為營運支出，大大提升實踐的競爭力。

實踐大學表示，利用AWS各項完整的雲端服務，加?應用服務性能，同時保障資料安全性。學校採用 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 作資料湖，儲存台北校區8,500名師生的課堂、實驗室和設施使用情況及課程偏好等去識別化資訊，也用來備份大型檔案和數位學習影片。

此外，學校也利用Amazon CloudFront加速內容傳遞，同時導入AWS Identity and Access Management （IAM）技術，控管部門網站、學生學習網站和線上資源的存取。透過使用全受管的PB (petabyte) 級雲端資料倉儲服務Amazon Redshift，學校得以在疫情期間進行即時資料湖查詢，執行資料串流儀表板以追蹤和分析校園內人流，得以更好地預測校園進出情況，並更有效地管理校園安全。

實踐大學表示，與AWS合作已行之有年，並致力成為台灣頂尖的訓練園地。2017年，學校就透過AWS Academy計畫導入雲端運算課程，該計畫提供高等教育機構免費、隨時可進行的雲端運算課程，讓學生們準備好追求業界認可的認證及高需求的雲端工作。

此外，實踐大學每年亦開設5門專為科技產業從業人員設計的課程，培養他們的技術能力。截至今年，台北校區已有7間教室用於雲端教學，每間皆備有60台電腦，直接連上Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2），在雲端提供安全、可調整大小的運算容量。

(工商 )