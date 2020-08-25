亞馬遜旗下 Amazon Web Services (AWS) 宣布，台灣領先的技術型大學實踐大學指定 AWS 為首選雲端供應商，會將其大部份 IT 基礎建設遷移至 AWS。實踐大學將利用 AWS 廣泛而深入的雲端服務，包含儲存、分析、資料庫、安全和機器學習等技術，提升營運能力及獲得新洞見，加快導入新的教學應用，並簡化在台北和高雄校區 15,000 名學生和 IT 領域專業人士的學習流程。

遷移至AWS後，實踐大學可望透過自動化取代人工流程，以節省各項成本，包括 20% 的營運成本， 65% 建立和運作新伺服器的成本，及透過遷移現有物聯網 (IoT) 溫度調節系統至雲端以節省電費。節省成本的同時，實踐大學預測在應用的開發速度上可望提升3倍，有效將資本支出轉化為營運支出，大大提升實踐的競爭力。

實踐大學利用AWS各項完整的雲端服務，加深應用服務性能，同時保障資料安全性。學校採用 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 作資料湖，儲存台北校區 8,500 名師生的課堂、實驗室和設施使用情況及課程偏好等去識別化資訊，也用來備份大型檔案和數位學習影片。學校也利用 Amazon CloudFront 加速內容傳遞，同時導入 AWS Identity and Access Management (IAM) 技術，控管部門網站、學生學習網站和線上資源的存取。透過使用全受管的 PB (petabyte) 級雲端資料倉儲服務Amazon Redshift，學校得以在 COVID-19 疫情期間進行即時資料湖查詢，執行資料串流儀表板以追蹤和分析校園內人流，得以更好地預測校園進出情況，並更有效地管理校園安全。

實踐大學與 AWS 合作已行之有年，並致力成為台灣頂尖的訓練園地。2017 年透過 AWS Academy 計畫導入雲端運算課程，該計畫提供高等教育機構免費、隨時可進行的雲端運算課程，讓學生們準備好追求業界認可的認證及高需求的雲端工作。學校每年亦開設 5 門專為科技產業從業人員設計的課程，培養他們的技術能力。截至 2020 年，台北校區已有 7 間教室用於雲端教學，每間皆備有 60 台電腦，直接連上 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)，在雲端提供安全、可調整大小的運算容量。

實踐大學教務長李孟晃表示，大學要取得經費進行資本投資，需要經過複雜又冗長的流程，不過自從我們將 IT 基礎建設從資金成本，轉變為隨用即付的營運模式後，不僅節省經費申請時間，也使流程更簡化。採用雲端方案的效能也比本地伺服器更加穩定，並且在需要容納更大的工作負載時，能夠快速輕鬆地進行擴展。我們的師生發現，使用 AWS 將為學校創造超越他校的優勢。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，從企業到學術機構，再到各級政府，我們看到了台灣各行各業的雲端應用和數位化轉型。我們很高興實踐大學正在將其基礎設施轉移到雲端，並透過與AWS合作來培訓學生具備雲端技術技能，幫助台灣保持其全球競爭力。這也是科技界和教育界攜手合作，為經濟發展人才庫的一個典範。

(工商 )