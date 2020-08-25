人民幣中間價升11點 在岸價上漲 10:322020/08/25 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價25日報6.9183，較上日6.9194，升11點或0.02％。在岸人民幣（CNY）開盤漲99點，10：13報6.9128，升68點或0.0983％。 中間價較上日下午4時30分收報6.9126，跌57點；較上日晚上11時30分收報6.919，升7點。 離岸價（CNH）亦上漲，10：15報6.9046，漲57點或0.0832％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #在岸價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 一夜蒸發850億 唯品會股價落馬 04:102020/08/25 產業財經 麗寶Outlet推情人餐 愛情摩天輪合照抽好禮 04:102020/08/25 投資理財 熱門股－智伸科 出貨回溫股價衝 04:102020/08/25 證券．權證 台灣權王－法人挺 台達電、華擎行情漲 04:102020/08/25 證券．權證 航空貨運 9月運費有望調漲 04:102020/08/25 產業．科技 專家警告－金市交投過熱 短線慎防跳水 04:102020/08/25 全球財經 深圳特區40年 習近平將出席同慶 04:102020/08/25 焦點新聞 久裕公開收購 裕國再攻漲停 04:102020/08/25 證券．權證 創業板註冊制首日 大漲慶賀 04:102020/08/25 全球財經 陸鋁進口量大增 成為2009年來首次淨進口國 03:402020/08/25 兩岸 財經熱門新聞 台積電連4次購地 謝金河喊不尋常：加緊腳步幹大事 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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