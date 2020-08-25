人民幣兌美元中間價25日報6.9183，較上日6.9194，升11點或0.02％。在岸人民幣（CNY）開盤漲99點，10：13報6.9128，升68點或0.0983％。

中間價較上日下午4時30分收報6.9126，跌57點；較上日晚上11時30分收報6.919，升7點。

離岸價（CNH）亦上漲，10：15報6.9046，漲57點或0.0832％。

(工商 )