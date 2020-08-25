台中市1名74歲的李姓老婦人日前中午從西屯區住家坐公車，因搭錯公車不曉得要怎麼回去，就在路旁坐了將近3小時，幸好有熱心的義交上前關懷，發現其答非所問疑似迷途，便立即通報立德所員警到場，警方藉著老婦人隨身攜帶寫有姓名及住址的1張紙條，再利用系統一一過濾、比對資料，終於聯繫上老婦人的女兒，順利幫助老婦人回家。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員吳祖輝日前晚間接獲在東區復興路與大智路服勤的義交報案，稱有名老婦人疑似迷途，需要警方協助。警方到場後，老婦人表示其坐公車出門，卻不知道自己坐到哪裡，也不知道該怎麼回去，身上僅帶有1張敬老愛心卡，無其他身分證件，原本抄有女兒連絡電話的紙條也不見了，所幸還找到1張寫有老婦人姓名及住址的紙條，警方先將李姓老婦人帶返所休息，再依僅有的資料，利用系統一一比對，終於聯繫到老婦人的女兒。

女兒表示媽媽平時會自己搭公車出門，先前不曾有走失紀錄，這是第1次發生這種狀況，幸好自己曾將寫有姓名住址的紙條交給媽媽，十分感謝警方的協助。警方提醒家人或長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，或在身上衣服、拐杖等隨身物品標示家人聯絡方式，以便盡速送走失者返家。

(中時 )