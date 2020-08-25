手機APP無須帳號即可查詢現地的管線圖資。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

手機APP無須帳號即可查詢現地的管線圖資。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市路平政策升級！鑒於地底下汙水管線、電信網路及自來水管等管線新增、汰換需求增加，道路挖掘對交通與民眾生活造成影響，要如何掌握地底下管線資訊？台南市政府工務局開發網頁和手機APP，針對道路挖掘管理資訊提供圖資讓民眾對地下管線分布「一覽無遺」。

台南市近年發展快速蓬勃，致使地底下汙水管線、電信網路及自來水管等管線的新增或汰換需求亦不斷增加，道路挖掘對交通與民眾生活造成難以避免的影響，工務局為讓市民朋友清楚了解道路挖掘的流程和管線分布情形，特別透過研發設計網頁和手機APP兩種管道，讓圖資透明供民眾查看。

民眾只要在台南市道路挖掘管理系統網頁，透過首頁左下方-主選單-管線圖資帳號申請，即可申請查詢管線圖資，另也可從手機APP，無須帳號即可查詢現地的管線圖資。此外，為減少道路挖掘對交通的影響及提供更好用路環境，工務局不定期對相關單位進行道路挖掘法令與政策重點宣導，包括加強上下班時間交通順暢，要求管線施工在交通流量繁重路段，縮短時間避開尖峰時段；連續假期期間禁止道路挖掘施工等。

施工方面也為求道路修復品質，對於道挖路面的修復寬度進行要求，以保持路面修復的完整性；如為挖埋後臨時性修補的路面，亦會宣導於臨時性修補的路面噴上承辦單位與預計刨鋪時間以利民眾了解。

同時，對於路上人手孔也加強要求，除了宣導施工單位依情況採取不同施作方式，使路面更平整外，對於新設人手孔也開始要求須達到相關止滑標準，以及應盡可能避免於路口轉彎處設置人手孔蓋，使用路人更加安全。

工務局強調，市府對於管線道路挖掘的管理「雙管齊下」，除了透過內部資訊開放，讓民眾更容易了解政策與現況外，對外，針對施工對交通造成的不便影響，以及提升施工品質等方面，也逐漸透過不定期政策的調整來進行改善，達到提供民眾更好的道路品質與用路環境，讓民眾有感。

(中時 )