今天（25日）是農曆七夕，對情侶或夫妻來說，是甜蜜情人節；對養兒育女的父母而言，更是一年一度祭拜「神界女力」的大日子。包括床母、七娘媽，這兩位保佑孩子平安長大的神祗，生辰剛好都在七夕，拜的東西也相當特別。

幾乎所有家長都聽過床母、七娘媽，對於相關習俗也「寧可信其有」。民間認為，孩子直到滿16歲前，每年逢七夕都要拜床母、七娘媽，祈求健康成長。

床母是兒童守護神，是註生娘娘身旁36位女神之一，相傳祂愛吃麻油雞、油飯，所以拜拜絕對不能少了這兩樣。民俗專家認為，嬰兒常在床上突然笑出來，相傳是因為床母逗弄。

至於七娘媽，不是一個人，而是7個人，是織女被帶回天庭後，她的6位姊姊不忍牛郎獨自一人撫養小孩，便暗中照顧，讓孩子順利長大；也有一說七娘媽是北斗七星的7位女神元君。

由於七娘媽愛漂亮，有人拜拜時會另外奉上化妝品和鏡子，更講究的人還會準備「糖粿」，在湯圓中間捏個凹痕，象徵像碗一樣承接女神們賜予的福氣。

(中時新聞網)