美股周一再創新高，標普500首突破3,400點關卡，牽手那指數雙創新高，帶動台股開漲59.27點，站上12700點之上，一舉收復5日線，拚搏月線。盤初買單拉抬台積電(2330)、南亞科(2408)、友達(2409)、群創(3481)、台塑化(6505)、長榮(2603)、世紀鋼(9958)等具題材個股，隨後聯發科(2454)也跟上多頭腳步，拉抬大盤指數衝上12811.39點，突破月線，惟金像電(2368)昨遭外資賣超1.8萬餘張，早盤股價開高後迅速翻黑急跌目前跌幅約0.91%，拖累PCB族群向下整理，大盤多頭也受到牽制。

分析師指出，台股今日開高走高，盤中一度上漲超過百點，台幣再度大幅升值，外資是否匯入值得觀察，盤中電子股資金占不到7成，航運股氣勢如虹，台股日K連3紅站回月線，多頭挑戰上週黑K高點12764點。

盤面上，長榮(2603)受惠美國線運價大漲，今日股價再度振翅高飛，放量大漲6.58%，帶動陽明(2609)漲逾8%、華航(2610)漲近3%、萬海(2615)漲逾4%，其餘長榮航(2618)、四維航(5608)等也聯袂揚升，拉抬航運類指大漲逾3%，扮演今日多頭前鋒。金像電昨遭外資大賣1.8萬張，盤初股價翻黑急跌，拖累PCB族群向下整理，南電(8046)、欣興(3037)走弱，景碩(3189)也陷入震盪。風電新裝機業務升溫，法人看好上緯投控(3708)未來三年營運，盤初股價一度大漲逾6.5%，帶動永冠-KY(1589)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)等連袂走升。

分析師表示，台股今日開高走高，短線難脫高檔區間震盪格局，本周摩台期結算將成為影響多空的關鍵因素之一。目前美中科技戰持續干擾全球股市，操作上不妨考慮下半年景氣回溫的產業逢低布局，例如5G、IC設計、生技、資訊軟體等。

(時報資訊)