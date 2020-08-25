根據TrendForce旗下綠能研究處估算，政府原先設定今年太陽能電站安裝量為2.2GW，但預估實際達成量只剩1-1.2GW。茂迪（6244）總經理葉正賢認為，太陽能電站安裝量落後，最大的問題是相關單位如農委會太多報喜不報憂的作法。上半年只有執行了562MW的安裝量，若全年要拼2.2GW，意謂著必需拚1.8GW的安裝進度。那簡單說就是不可能的任務！

雖然政府全年太陽能電站安裝進度嚴重落後，但茂迪今年在提升電池和模組轉換率下，訂單已看至明年第一季，由於客戶需求強勁，將分別擴增電池50MW、模組100MW產能，有助後市營運續強。葉正賢說，現在茂迪只有產能不足的問題，沒有訂單的問題。

葉正賢表示，目前電池、模組產能為250MW，為滿足客戶需求，今年7月已將電池產能提升至300MW，預計10月模組產能也將增加至 350MW。

葉正賢也釋出風聲，有意籌組下世代太陽能電池國家隊，整合國內有用的製造資源，並希望國發基金注資，期能推動太陽能產業持續在台灣發展，初步規劃下世代太陽能電池國家隊投資金額約30億元。

據了解，茂迪將邀請中美晶(5483)、聯合再生(3576)三方結盟向國發會提出注資規畫。葉正賢認為，中國大陸太陽能模組廠已停止外包，因此台灣政府應鼓勵國內太陽能廠商加強技術研發才是正道。

茂迪在技術發展有不錯進展，透過與工研院合作，成功開發出超高效N型的TOPCon電池開發，封成的模組轉換效率超過21%，預計將於第4季投入市場，同樣的發電度數將可節省10%以上的用地面積。

(時報資訊)