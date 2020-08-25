勤益科技大學參加經濟部工業局主辦的第14屆「2020機器人智機化應用競賽」，以廣明(6188)旗下達明內建視覺協作機器人TM5，透過視覺與雷射辨識透明的培養皿與其深度進行夾取的醫療產業應用，從多所大專院校中脫穎而出，勇奪2020機器人智機化應用競賽佳作的殊榮。

勤益科技大學電子工程系的彭成瑜教授表示：達明機器人內建視覺的特色，讓學生能更迅速提出產業應用的解決方案。參與此次機器人編程的趙峻寬同學表示：TMflow的流程介面簡單好上手，且在賽前由達明培訓中心，提供完整的機器人教學課程，包含機械手臂基礎教學、內建視覺的應用，以及開放進階介面，讓他們學習如何使用TMflow以外的語言進行編程。

達明培訓中心負責人林俊志表示：除了TMflow介面外，我們也開放教育界使用 ROS(Robot operating system)機器人作業系統，讓學生可以用C++或Python間接或直接的方式控制機械手臂及視覺系統，讓學生更有發揮的空間。達明機器人致力於產學合作，特別成立TM Academic；目前全台已超過14所大專院校，全球超過30所與歐、美、東南亞大學的合作，提供完善的訓練課程與自動化教室設計，目前正規劃協作機器人考照及通過後的實習機會，落實產學接軌。

(時報資訊)