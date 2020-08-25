離岸風電受惠股世紀鋼(9958)股價早盤再創112.5元新高，鋼鐵股有布局離岸風電商機相關的新光鋼(2031)、中鋼構(2013)隨著風電出貨將逐步增加，也可望帶動未來業績成長。

近來離岸風電股獲得市場資金青睞，周一世紀鋼買盤湧進，股價收盤價創下108元新高，並於除息第三個交易日順利完成填息，超越填息目標價105.5元。

世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗，吸引買盤。受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第2季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。世紀鋼18日盤中股價攻上111元新高價，今早續攻新高。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。隨著風電貢獻逐漸擴大、鋼構業務穩定，今年展望樂觀。公司第三季有機會再簽下台電、NPI各300MW的新風電訂單，能見度將到2024年。

新光鋼第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

中鋼構認列出售大陸昆山廠處分利益挹注，第二季獲利2.77億元，年增8.8倍，EPS 1.44元，上半年EPS達1.64元。展望下半年，該公司除尚有逾2億元處分利益未進帳，亦可望隨著台商回流建廠、營建業推案量增多及離岸風電等多筆公共工程案陸續展出，目前接單能見度已到明年。

(時報資訊)