眾達-KY(4977)隨著單通道100G光模組產品量產，營運動能強勁，另在華為風暴下，日、韓系的系統廠與基地台整合業者迎轉單效益，均提升相關建置訂單需求，也有利於眾達-KY在25G產品出貨，眾達-KY今股價早盤後強勢拉高反彈，一度大漲2.5%，站回5日線、往月線靠攏。

依照博通交換機商用晶片推出時程表來看，2019年12月Tomahawk4晶月組量產，市場預期，此晶片組量產後1.5～2年，可望帶動單通道100G光模組產品量產，根據網通業者、系統廠商供應鏈消息指出，未來眾達-KY位於北美的網通大廠客戶將大量採用內供核心元件的第2代單通道100G產品，可望成為提升效能並可兼顧成本的殺手級產品，預期伴隨改款後的第2代100G產品放量，可望帶動眾達-KY營運持續成長，法人也樂觀預估，眾達-KY今年每股獲利有機會突破6元大關。

由於市場看好，具有更高性價比之第2代單通道100G將於改款後，2021年呈爆發性成長，眾達-KY北美網通領導大廠客戶供應鏈中由眾達-KY獨家生產供應給北美大型資料中心用的單通道100G產品線，且預期於今下半年到明上半年將持續增量。

另外，全球積極發展5G，陸續進入商轉，即使華為遭受中美貿易戰禁令影響，但日、韓系的系統廠與基地台整合業者，也看到轉單效益，均提升相關建置訂單需求，預期眾達-KY獨家ODM供應的25GBIDI中長距離光收發模組將明顯受惠。

眾達-KY 7月合併營收首度突破3億元關卡，單月合併營收為3.11億元，月增7.19%，年增57.07%，自今年1月以來都保持月增長趨勢，並已連續4個月創下歷史新高表現，累計今年前7月合併營收達17.86億元，較去年同期成長29.5%。

(時報資訊)