隨著豐收以及出口價格良好，越南稻米出口的產量和營收皆超越了泰國，成為全球第二大稻米出口國。

越南農業部指出，今年前七個月越南出口了390萬噸稻米，營收為19億美元，與去年同期相比，產量雖然下滑了1.4%，但營收大增10.9%。據越南媒體Vietnam Net引述數據報導，中國在今年上半總共進口了45.8萬噸的稻米，大增88.9%。第二大進口國為菲律賓，且在今年上半總共消費了140萬噸的稻米，總計6.34億美元。

越南食品協會公布世界三大稻米出口國(越南、泰國、印度)的資料，越南的百分之五的折損稻米(broken rice)價格是最高的，每頓交易價在493~497美元間，每噸高於泰國20美元。

專家指出，由於印度和泰國的增加供給有限，而在需求增加情形下，越南稻米出口價格攀高。另外稻米品質的改善，特別是香米的品質，也有助提高價錢。越南專家預測越南稻米價格將繼續上漲。越南目前已經可以對歐盟出口稻米。

美國農業部預測，全球稻米總產量今年將為4.95億噸，下降0.3%，但消費量將達4.90億噸，增加1.3%。

(時報資訊)