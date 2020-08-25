除了羽球品牌代言人、稅務大使、反毒大使、速食廣告，寶島羽球天后戴資穎再多一個領域亮相，這次她和全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓攜手合作，推出全新「記憶 讓我更強There’s Strength in Memory」品牌活動，更道出雙方在締造世界第一的光榮背後，如何汲取記憶中的寶貴經驗與眾多支持，將其化作成長的動能，以「記憶」為基石一步一步登上全球之冠。

作為記憶的守護者，金士頓繼「記憶三部曲」後，再度透過戴資穎封后的心路歷程刻劃「記憶」帶來的珍貴力量，這部「記憶 讓我更強」形象影片以小戴的獨白貫穿主軸，訴說家人、球迷與教練一路上的相挺，以及每次練球的汗水和經驗，這些記憶都是帶著她前進、在關鍵時刻支撐自己的動力，陪伴她征戰球場，將記憶的力量化作每一次揮拍的能量，堅定無懼地踏上奪冠之路。

羽球造型隨身碟相當吸睛。（金士頓提供）

金士頓也推出戴資穎聯名珍藏版隨身碟，以羽球為設計原型，加上細膩的羽毛紋路、印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型隨身碟；此外，霧面質感與Rex紅頭造型吊飾等細節，象徵戴資穎對羽球的熱情，並展現金士頓對產品的專精與工藝。

這款戴資穎聯名隨身碟具備64GB的儲存容量與 USB 3.2 的高速傳輸介面，建議售價台幣599元，小戴表示：「金士頓對品質的堅持，就像我對自己的要求，相信自己永不放棄。這款聯名隨身碟的設計概念來自我最熟悉的羽球，看到成品時就好像第一次打球那麼開心，希望這個珍藏版設計，也能帶給大家力量，留下自己的專屬記憶。」

即日起到9月30日，金士頓推出三項購買戴資穎聯名隨身碟的活動，第一個是上網登錄發票可抽小戴親筆簽名球衣，第二個是觀賞形象影片，並至金士頓Facebook粉絲專頁參加留言分享活動，可抽羽球隨身碟、小戴親

筆簽名球拍與球衣，第三個是加入金士頓LINE官方帳號 (@kingston.tw) 接收最新資訊，可免費領取LINE Points。

(中時 )