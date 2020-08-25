號稱「教育界最大醜聞」的新北市中小學營養午餐弊案，台灣高等法院更一審，將前安和國小校長趙榮景等人，依不違背職務收賄等罪各判刑2年2月到4年4月不等刑度，行賄，的業者、歐克公司實際負責人李慕柔判1年2月，獲宣告緩刑2年。全案可上訴。

更一審將時任校長的蘆洲國小柯份判刑4年、二重國小劉創任判刑1年10月、安和國小趙榮景判4年4月、樹林高中張世明判4年2月、樹林國小葉振翼判刑3年7月、埔墘國小吳玉美判刑2年、義學國小蕭道志判4年2月、江翠國中黃耀輝判2年4月。

新埔國小校長張萬隆2年2月、新興國小校長張崇仁3年7月；獲判無罪的是前網溪國小校長潘教寧、林口國小校長蕭茂生、中和國小校長傅育寧、集美國小校長吳永裕。

這起台灣杏壇最大醜聞爆發於2011年間，當時因中和區積穗國小發生營養午餐的餐桶長蛆事件，新北地檢署主動偵辦，查出有10家團膳廠商於年度投標前涉行賄校長，得標後另依師生用餐人數支付回扣，換取供餐不被刁難或出現缺失時能大事化小。

檢方偵結後，共有38名中小學校長涉貪遭起訴，一審認定31名校長收賄、1名洩密，共有32名校長被分判10年6月至3月不等刑期，4名校長被判無罪、2名校長案發後死亡，判決公訴不受理，一審宣判後，3名校長未上訴已告確定。

二審斥責涉貪校長們收取賄賂敗壞教育風氣，有損國民對教育、師道的尊崇，對曾茂山等28名校長及2名主任各判刑3月到7年10月，上訴後，大部分遭最高法院撤銷發回更審。

(中時 )