南韓是否與日本解除《日韓軍事情報保護協定》(GSOMIA)，24日是通告日本的最後期限，但南韓並沒有任何動作。《首爾聯合新聞》報導，南韓國會的國防委員長、執政黨「共同民主黨」議員閔洪25日在廣播節目中指出，「GSOMIA現在事實上還是有效的」。

南韓最高法院於2018年10月判決2戰時強行徵用韓國勞工的日本企業新日鐵住金（現在的日本製鐵）必須賠償，並扣押其在韓的資產，日本去年7月對南韓加強出口管制以作為報復措施。

南韓也不甘示弱地以終止GSOMIA予以對抗，但在美國的強烈要求下，南韓於去年11月22日決定暫停通知。南韓今年並沒有任何想解除協定的具體動作，日本政府認為，南韓應該有意延長該協定。

《日韓軍事情報保護協定》中規定，無論哪一方的政府若沒有通知要解除協定，每1年將會自動延長，若想解除協定必須在90天前告知對方，而今年的通告期限是到8月24日。

南韓一直強硬主張「隨時可以解除協定」。南韓外交部發言人金仁澈4日表示，「（南韓）政府去年11月22日决定暫停軍事情報保護協定的通知效力時，是根據日本是否撤銷出口限制措施來決定的，韓方的立場並沒有改變，每年續約的做法已不適用。」

日本官房長官菅義偉24日在記者會上表示，「日韓關係持續處於嚴峻的狀況，日本關於各種問題乃基於一貫的立場，今後也強烈要求韓方能適切的對應」。

(中時新聞網)