市場消息指，百勝中國尋求最快本周進行港交所上市聆訊，計劃集資20億美元，最快9月在港第二上市。

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii＆JOY。截至24日公司總市值約204億美元。

早前百勝中國公布第二季業績，集團收入年跌11％至19億美元，淨利潤跌26％至1.32億美元，經調整淨利潤年跌23％至1.36億美元。

(工商 )