百勝中國傳本周香港闖關 集資20億美元 11:002020/08/25 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場消息指，百勝中國尋求最快本周進行港交所上市聆訊，計劃集資20億美元，最快9月在港第二上市。 百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii＆JOY。截至24日公司總市值約204億美元。 早前百勝中國公布第二季業績，集團收入年跌11％至19億美元，淨利潤跌26％至1.32億美元，經調整淨利潤年跌23％至1.36億美元。 (工商 ) #百勝中國 #集資 #淨利潤 #據報 #闖關 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港更改產地標籤為「中國製造」延至美大選後實施 19:482020/08/24 兩岸 《商情》庫存持高 國際鐵礦石價跌 12:162020/08/24 財經 《國際金融》憂心制裁 阿里大股東紛將美國ADR轉進香港 10:002020/08/24 財經 群益證券看本周指數區間12,100-12,800點 09:112020/08/24 財經 外資AMC首例 橡樹資本完成私募基金備案 04:102020/08/24 全球財經 港貨標中國製造 美延至11／9實施 04:102020/08/25 全球財經 陸副總理劉鶴與美貿易代表萊海澤、財長穆努欽通話 09:352020/08/25 兩岸 一夜蒸發850億 唯品會股價落馬 04:102020/08/25 產業財經 政治制裁風險大 阿里投資人 美股轉港股避險 04:102020/08/25 全球財經 大摩看好 法拉利電動車、休旅車銷量 04:102020/08/24 全球財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 台積電連4次購地 謝金河喊不尋常：加緊腳步幹大事 - 財經 華為絕版晶片驚爆這天登場 台積電5奈米產能火力全開 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。