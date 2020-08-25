台灣經濟研究院今（25）日公布最新製造業、服務業與營建業廠商估測景氣的調查結果，7月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，其中服務業測驗點為連續四個月上揚，而製造業與營建業則皆為連續三個月的上揚。

台灣經濟研究院長張建一指出，7月份外銷訂單以電子業獨強，上游到下游都很明顯的好，傳產當中的機械業也恢復正成長，帶動製造業景氣回溫，服務業受到振興券發揮效果的激勵，因此得以在疫情緩和下，帶來需求面的回神。

獲得多方面的景氣神助，台經院7月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同時出現十分驚人的成長，製造業測驗點96.32點是今年以來新高，服務業95.14點是2019年6月以來新高，營建業108.43點更是2011年7月以來的新高位置。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生表示，服務業調查部分，證券業、保險業與運輸倉儲業，都有超過七成以上的廠商看好當（7）月景氣，而零售業與餐旅業看好當月景氣的比例亦明顯較看壞的比例為高；在未來半年看法的部分，除電信服務業與運輸倉儲業對於未來半年景氣看好的比例較高外，其餘廠商則多以持平看待。

(工商 )