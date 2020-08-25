「台中港外港區擴建計畫」二階環評現勘及公聽會25日將舉行，台中港務分公司24日先聽取漁民訴求。台中區漁會總幹事趙朝森表示，港務分公司多次擴大限縮漁場面積，強據漁民捕撈作業海域，要求併案給予合理補償，避免漁民抗爭。台中港務分公司表示，會將漁民意見帶回研議。

台中港務分公司及台電預計於台中港外港區興建外廓防波堤、卸收碼頭等設施，並於2處北填方區進行圍堤收容餘土，昨先在梧棲漁港聽取近200名漁民訴求及心聲，台中市副議長顏莉敏也列席關心。

台中港務分公司工程處長張欽聰表示，台中港外廓防波堤及卸收碼頭為LNG接收站作業船舶的進出港、靠泊卸收作業安全的必要設備，另定期航道疏浚填區皆已近飽和，需規畫兩處填方區續收容浚泥，可為港區增加160公頃土地。

但現場漁民憂心漁場受影響，痛斥港務分公司「畫地為王」，且一旦漁船誤入港區範圍區域，就被海巡單位開罰，一次高達10萬元。漁民陳建鈺則擔心未來錨泊區範圍會再擴增。

趙朝森指出，台中港務分公司及台電於商港範圍有許多填海造陸、海堤工程及近期外港擴建計畫，嚴重限縮漁民作業海域，致受損失及影響漁船航行安全，要求應比照全國各港口、高雄港洲際貨櫃中心工程等開發案，針對鄰近漁業經濟影響救濟及歷次補償案辦理。

台中港務分公司表示，外廓防波堤預計2026年完工，會辦理環評，針對所有漁民訴求均會帶回整理。

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(中時新聞網)