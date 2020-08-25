苗栗縣因公共運輸系統不發達，合法計程車數量及營運時間不敷需求，取而代之是機動性強、收費較低廉的白牌計程車。根據監理站統計，全縣合法計程車雖有425部，但檯面下仍至少有5個車隊的白牌計程車在營運，監理單位雖然加強取締，但仍敵不過市場需求。

苗栗監理站每個月都有取締非法營業的白牌計程車，並協請苗栗縣警局交通隊，加強取締勤務，一經查獲到案，除了當場裁處罰款10萬元以外，還吊銷駕駛人駕照，處分相當重，但是仍遏止不了白牌計程車私下營業，顯示市場確有需求，經營白牌計程車民眾有利可圖。

目前苗栗縣小黃計價方式，苗栗、頭份及竹南等地區市區內，以跳錶計價，跨鄉鎮則以喊價為主，例如苗栗至三義，小黃喊價500元，頭份至苗栗則為450至500元不等，白牌計程車收費則平均比小黃便宜100元至150元不等，具有價格競爭優勢。

小黃計程車多習慣選在客流量大的地點排班，如果以電話叫車須加價，深夜時段多數小黃都已休息，根本無車可叫，只能仰賴隨叫隨到的白牌車。

由於白牌計程車是屬非法營業，所以接客以熟客為優先，首次客人要叫車，需先加入特定車隊的群組，或是透過熟客幫忙叫車，待與司機直接接觸後，就可留下連絡方式，以備日後叫車需要。現在許多民眾都避免酒駕，更依賴白牌計程車解決交通問題。

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(中時新聞網)