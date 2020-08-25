新冠肺炎疫情還要持續多久，是大家最關注的議題。中央流行疫情指揮官陳時中今天接受媒體聯訪時說道，就目前看起來新冠肺炎流感化的可能性越來越高，可能與人共存很久。若新冠肺炎相對地流感化，將會以流感的應對方式來防疫，像是相關疫苗施打等，都在指揮中心的模擬範圍之內。

陳時中表示，從COVID-19開始就有兩派論戰，有一派是認為像這樣的病毒可能會流感化，與人共存很久，那另外一派就會朝向像SARS那樣嚴重致死率的情況，陳時中說到目前看起來，它流感化的可能性越來越高。

若新冠肺炎便流感該怎麼辦？陳時中說，若相對地流感化，就會以流感來做相對應的防疫，相關的疫苗怎樣施打，都有一些既有的經驗，不過只是說有這樣的可能性，「當然各種可能性都在我們的模擬範圍之內，但現在來講還言之過早」。

此外，陳時中又再解釋，入境普篩只是手段，重點在執行篩檢時候造成的偽陰、偽陽的結果，後續的處理是否能承擔得起，並指出每個國家狀況不一樣，會就他們的情形判斷，而在台灣大規模普篩的偽陰、偽陽會造成醫療量能崩潰，後果很難去承擔，所以才不做。

(中時新聞網)