有鑑於近年發生數件大型動力機械行駛道路因視線死角不慎肇事的意外，台中市政府警察局規劃連續一週執行專案勤務，將針對動力機械車輛，加強攔查，同時呼籲民眾注意動力機械等大型車體之「視覺死角」與「內輪差」，盡量遠離，且勿與大型車輛併駛以避免交通事故發生。

台中市交通大隊統計109年迄台中市發生動力機械交通事故案件計有68件，造成2死26傷。為有效防制動力機械造成的事故發生，警察局於今年迄今取締動力機械各類違規共計123件，較去（108）年同期增加68件、124％，成效良好。

動力機械包括吊車、怪手、堆高機等車輛常未依規定申請核准行駛於道路上。依道路交通安全規則第83條之1規定，應向公路監理機關申請核發臨時通行證，憑證行駛，違者可處3000至9000元罰鍰；且這些車輛多數體積龐大，駕駛視覺死角多且因內輪差影響，造成事故風險較一般車輛來得大。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲動力機械業者加強自我管理，市警局也規劃連續一週執行專案勤務，針對動力機械車輛，加強攔查是否依規申領臨時通行證、車輛領用牌照狀況、行駛禁行管制路線及其他各項違規取締，以維行車秩序及用路人安全；且對於大型車輛違規稽查取締也不會間斷。

楊源明也提醒民眾，注意動力機械等大型車體的「視覺死角」與「內輪差」，盡量遠離或勿與大型車輛併駛以避免交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。

(中時 )