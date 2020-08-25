台大醫院企業工會今天在立法院召開記者會，控訴院方長期阻擋基層護理師申報加班費。甫離職的台大醫院陳姓護理師更指出，工會跟院方反應某病房護理師加班以及人力不足的狀況後，院方不但沒有試圖降低護病比，反而報復性縮減病房人力，醫院應停止這種霸凌行為。

台大醫院企業工會郭豐慈表示，工會發起問卷調查，高達半數表示平均每週兩次以上有超時工作的情形，其中近六成護理人員不敢申報加班，主要原因都是受主管壓力影響。為了阻擋加班，護理長會一直修改加班單，一直修改又駁回，或是乾脆認定為常規工作事項，不算加班理由。

陳姓護理師指出，護理人員加班最常見情況是交接班跟打護理紀錄，有時候病人多或狀況複雜，交接時間就會相當長，延後下班時間；病人時常發生緊急狀況，護理師在上班期間無暇寫護理紀錄，通常幾乎都是交班之後才有空補寫，這些事情都大大延宕護理師下班時間，但都被醫院認定為常規工作，不屬於加班事項。

台大醫院企業工會顧問陳愛蓉指出，這種狀況持續數十年沒改善，直到工會開始讓護理師提出加班單後，主管臉色難看，針對交接班提出的改善措施，卻是要求護理師提早來上班，提早完成交接，還要求交接要在半小時內完成。但是提早來上班明明也是加班，且半小時內交接等於在倉促中進行，恐怕導致照護品質下降，危急病人安全。

陳姓護理師表示，在這種工作環境下，很多優秀護理師都被消磨熱忱，一個一個離開，汰換率很高，人力也長期不足，工會提出問題，卻反而被刁難、報復，在這種情況下，也無益於病人權益。呼籲院方正視人力缺口與醫療繁重度，補足人力，凡執行臨床業務，皆應允許申報加班，不應阻擋。

(中時 )