車上什麼時候該讓座，常常令人為難，一名男子搭火車時，好心把座位讓給一旁的老人，不料老人的同伴竟理所當然的大喊一句，不僅令他傻眼，連女兒都嚇到不敢坐了。

原PO在臉書《爆怨公社》發文指出，一堆老人上火車後就開始在那邊嘰嘰喳喳，一旁有名好心的爸爸起身讓坐，沒想到老人的同伴竟大聲的說「你80幾歲可以坐啦！」讓原PO覺得莫名奇妙，人家已經好心讓坐了，為何還要在那邊倚老賣老講這些，結果連旁邊的小女孩也跟著爸爸站了好久都不敢坐了。

從原PO貼出的照片中可見，爸爸背著背包、又提著購物袋倚靠門板，只能分出幾根手指，讓背著後背包的小女兒抓著。原PO感嘆「真心覺得有時候做愛心，但被覺得是理所當然的，看了真的很不值」。

貼文曝光後，引起眾多網友討論，紛紛留言「買票的座位讓不讓位是看個人，讓是人情、不讓也是剛好」、「爸爸好榜樣，妹妹好教養讚讚」；還有人不滿嗆聲「道德綁架」、「80幾歲要躺也可以啊」。

(中時新聞網)