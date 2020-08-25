假借教學之名，行性騷擾之實，真的很要不得！高雄某公會理事長被學員踢爆性騷擾，遭受騷擾的學員表示，礙於對方身分關係，再加上自己沒有確切的證據可以指證下，一直隱忍，直至她在相關的臉書社團發現，也有其受害者分享自己也遭受同一人騷擾，她才決定將這件事爆料。

學員惠利（化名）透過《爆料公社》表示，事發當時自己坐在理事長的位子上畫紙圖，理事長突然整個人貼在她的背上，並且抓住她的手，說可藉此感受一下「他手擺動的弧度」，惠利覺得有異，偷瞄了其他學姊，發現並無任何反應，但她內心仍有疑慮，於是將身體往前，欲保持距離，沒想到對方卻說「好好感受，不用害羞。」

女網友在臉書發現也有不少學員，與她有相同的遭遇，憤而爆料。(圖／翻攝自爆料公社)

因不少學員遭受類似事情，其中一名還因此不敢再去，但對方卻撥電話詢問「為何沒有來了」，受害者不斷地找理由推拖，該理事長也不斷地試圖說服，並說「你如果要來的話我可以陪妳啊！」讓學員乾脆不接電話。

更誇張的事情還在後頭，另一名學員穿著短褲在畫紙圖時，理事長見她腳踏在椅子上，不是出言糾正她，而是叫她站起來後，拍打她的屁股，此行為讓她感到「根本是故意吃豆腐」。又有一次，對方又有意圖想要拍打她屁股時，這名女學員則生氣怒問「你要幹什麼」？整理一下混亂情緒後，理事長則回應，「不要亂想我都能當你爸爸了，而且我也不想教啊！想要找女助教來教都找不到人，你以為我很愛哦？我老婆都會生氣吃醋，你們以為我很愛嗎」？讓人大嘆根本就是變態，還硬要擠出冠冕堂皇的話，掩飾自己的行為。

該理事長甚至會找理由，藉故拍打女學員屁股。（圖／翻攝自爆料公社）

除此之外，包含學員胸口有刺青，該理事長也不放過，開口就說要看刺青圖案；甚至是要求學生趴在自己身上，或是自己趴在學生身上，然後大言不慚地說「這才能好好感受筆觸及角度」。總總行為讓人覺得不尊重女性外，也不尊重想學習的學員，原PO表示，鼓起勇氣接露這起騷擾案件，就是希望不要有更多的受害者了，也呼籲女孩們都要學著保護自己。

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(中時新聞網)