美國第二季經濟成長率雖然相當令人憂心，但法盛投資管理（Natixis Investment Managers）認為經濟數據持續呈現回彈跡象，景氣正持續復甦。

法盛投資管理認為，全球來說，今年成長型的股票都表現得比價值型股好。根據統計，從3月反彈以來，美國大型成長股漲幅略高於小型成長股，完封各規模的價值型股。美國大型成長股已經創造了21.5%的總報酬，價值型股報酬率都還沒翻正。

法盛投資管理也指出，美股仍存在3個基本面亮點，第一是美國就業好轉，7月非農就業增加人口多於預期，失業率也降至10%；其次，製造業經理人指數自今年2月以來首度重返榮枯線之上；最後，89%已公布財報，高達83%公司每股盈餘優於預期，64%公司營收高於預期，兩項數據都高於長期平均。

法盛投資管理分析，雖然兩黨協商破局，導致第四階段財政政策無法如期出爐，但聯準會已宣布各項紓困工具將持續到2020年底，購債腳步維持不變，持續為市場注入流動性。也就是說，雖然少了宏大的財政政策刺激為經濟輸血，但資金行情在聯準會擔保下仍確定續命。

(時報資訊)