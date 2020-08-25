「淘寶台灣」電商平台遭經濟部投審會調查認定為陸資，限期於6個月內撤回投資或改正，受此激勵，網家(8044)盤中股價亮燈漲停，富邦媒(8454)亦強勢大漲，站回700元關卡，富邦媒百貨類股股王寶座愈坐愈穩。

英商克雷達於去年7月4日以外資身分向經濟部中部辦公室申請在台設立分公司，後於同年10月間增加營運資金至2010萬元，經濟部投審會因接獲其為「陸資」的檢舉展開調查，經調查後發現，英商克雷達去年10月以「淘寶台灣」名義經營電商平台，而阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬陸資，但未依規定申請許可，已違反「兩岸條例」，除了處41萬元罰鍰外，限期於6個月內撤回投資或改正，這也是首個以實質控制力認定為陸資的案例，投審會認為，英商克雷達很難「改正」至合法，恐怕只有撤資一途。

受此訊息激勵，網家股價直攻漲停板，富邦媒盤中股價亦重回700元關卡。

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(時報資訊)