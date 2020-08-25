英超「紅魔」曼聯本季表現平平，沒有拿到任何冠軍，不過球員訓練還算紮實，足以讓當家後衛林德洛夫（Victor Lindelof）見義勇為。瑞典《晚報》（Aftonbladet）今天報導，林德洛夫在住家附近，神勇追逐並抓住騎腳踏車搶劫老婦人的歹徒，該消息獲得曼聯官方證實。

26歲的林德洛夫於2017年加盟曼聯迄今，也代表瑞典國家隊出賽33場。球季結束後他回到韋斯特羅斯，一個位於瑞典首都西方的小城，瑞典警方表示，當地時間周一上午發生一樁搶案，有名30多歲的男子騎著腳踏車，搶走了一位90多歲老婦人的包包。

這個搶匪運氣不太好，因為林德洛夫就在附近。警方表示，有位男子立刻追了上去，抓到嫌犯後還將他壓制，直到警察抵達為止，曼聯隨後證實這位見義勇為的男主角就是林德洛夫。

男子遭到逮捕後，面臨加重竊盜及吸毒等起訴罪名。瑞典警方則特別表示，「感謝這位目擊者迅速及機智的舉動。」

林德洛夫本季在各項賽事出賽47場，是加盟曼聯以來的最多紀錄，可惜紅魔表現平平，英超拿下第3，聯賽盃、足總盃與歐霸聯賽則全於4強止步。而林德洛夫的後衛搭檔、曼聯隊長馬奎爾（Harry Maguire），日前於希臘小島度假時也被逮捕，原因是在酒吧外與人發生衝突，還在警局推擠與攻擊3名警察，另有辱罵及試圖賄賂警方等罪名。看來紅魔不但訓練有素，待遇也好，只是馬奎爾用錯地方了。

(中時 )