英超「紅魔」曼聯本季表現平平，沒有拿到任何冠軍，不過球員訓練還算紮實，足以讓當家後衛林德洛夫（Victor Lindelof）見義勇為。瑞典《晚報》（Aftonbladet）今天報導，林德洛夫在住家附近，神勇追逐並抓住騎腳踏車搶劫老婦人的歹徒，該消息獲得曼聯官方證實。
26歲的林德洛夫於2017年加盟曼聯迄今，也代表瑞典國家隊出賽33場。球季結束後他回到韋斯特羅斯，一個位於瑞典首都西方的小城，瑞典警方表示，當地時間周一上午發生一樁搶案，有名30多歲的男子騎著腳踏車，搶走了一位90多歲老婦人的包包。
這個搶匪運氣不太好，因為林德洛夫就在附近。警方表示，有位男子立刻追了上去，抓到嫌犯後還將他壓制，直到警察抵達為止，曼聯隨後證實這位見義勇為的男主角就是林德洛夫。
男子遭到逮捕後，面臨加重竊盜及吸毒等起訴罪名。瑞典警方則特別表示，「感謝這位目擊者迅速及機智的舉動。」
林德洛夫本季在各項賽事出賽47場，是加盟曼聯以來的最多紀錄，可惜紅魔表現平平，英超拿下第3，聯賽盃、足總盃與歐霸聯賽則全於4強止步。而林德洛夫的後衛搭檔、曼聯隊長馬奎爾（Harry Maguire），日前於希臘小島度假時也被逮捕，原因是在酒吧外與人發生衝突，還在警局推擠與攻擊3名警察，另有辱罵及試圖賄賂警方等罪名。看來紅魔不但訓練有素，待遇也好，只是馬奎爾用錯地方了。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。