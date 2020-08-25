高雄市長陳其邁24日宣誓就職，相較前高雄市長韓國瑜就職典禮的大張旗鼓，花費超過300萬元相比，陳其邁的就職可謂非常低調，一切從簡。高雄市府估算全部花費僅62.5萬，兩場就職典禮花費整整差距要5倍。

陳其邁日前以67萬1804票、得票率7成贏得高雄市長寶座。陳其邁昨在就職典禮上表示，市府團隊即日開始捲起袖子「撩落去」，立刻上工、解決問題、拚建設。

陳其邁更表示，8月15日，市民朋友用70％選票支持他，高雄是一座偉大的城市，用民主來翻新高雄發展的歷史，所以1年投了3次選票，他要市府團隊更珍惜這次機會，全力為市民打拚。陳其邁強調，謙卑不是掛在嘴上的口號，而是要勇敢面對問題。

據《鏡週刊》報導，高雄市府表示，陳其邁就職典禮花費共62.5萬元，是用行政暨國際處的第一預備金支付。相較韓國瑜就職典禮花費要300萬元來看，陳的就職典禮相當低調和從簡。

不過，前高市府新聞局長王淺秋表示，各局處確實有可配合之年度預算，但其餘歌曲授權費、餐飲與賓客伴手禮等費用，均由韓國瑜團隊自掏腰包，絕沒多花公帑。

(中時新聞網)