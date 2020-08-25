湖北省武漢市日前發布官方報告，內容提到弘芯專案存在較大資金缺口，「隨時面臨資金斷裂、項目停滯的風險」。不過該報告目前已遭官網刪除。

根據大陸半導體投資聯盟官方帳號集微網報導，武漢市東西湖區政府7月30日於官網日前發布「上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析」報告，指出芯二期用地一直未完成土地調規和出讓，且專案缺少土地、環評等支撐材料，無法上報國家發改委指導，導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。這是武漢官方首次提及弘芯當前的危機，但從2019年底因訴訟造成土地凍結之後，業內關於弘芯難以為繼的猜測早已此起彼落。

2017年11月，弘芯在武漢東西湖區正式成立，這個號稱總投資人民幣1280億元的神秘項目，在大陸半導體產業內名聲大噪，在隨後的2018年和2019年，弘芯兩度入選了湖北省重大專案，卻又在2020年被移出。

然而，弘芯仍然被列入了武漢市重大專案，根據武漢市發改委發布的「武漢市2020年市級重大專案計畫」，武漢弘芯半導體製造專案在先進製造專案中排名第一位，計畫總投資人民幣1,280億元，截至2019年底已累計完成投資人民幣153億元，預計2020年投資額為87億元。

2019年11月，弘芯開始顯露巨大的資金缺口，因拖欠分包商武漢環宇基礎建設的人民幣4100萬元工程款而被告上法庭，弘芯公司帳戶被凍結，二期價值人民幣7530萬元的土地也因此被查封，這塊被查封的土地此前也已經被弘芯用於抵押貸款。

土地被查封後，弘芯的總包商武漢火炬建設集團公開向弘芯發布致歉信，為拖欠環宇工程款一事攬責，並聲明弘芯未曾拖欠火炬的工程進度款。但根據火炬方面私下向環宇透露，弘芯目前已支付的工程進度款還不到5億人民幣，缺口超過7億人民幣。而且，環宇還透露，弘芯還透過火炬憑藉工程專案貸款達 2 次以上，總金額超過 7 億人民幣。而這些貸款主要用於支付工程款，但目前償還情況卻不得而知。

2019年12月，弘芯高調舉行的「ASML光刻機入場儀式」掩蓋了資金困境，實際上，這台價值人民幣5.8億元的剛剛入場就被用於抵押貸款，除了這台光刻機，目前弘芯廠區的設備寥寥無幾。據瞭解，弘芯原計劃購置設備3,560台套，但根據東西湖區統計局的分析報告，目前專案一期生產線僅有300多台套設備，處於在訂購和進廠階段，產線規模大幅度縮水。因此即使只有少數設備進廠，弘芯也未能付清尾款，台灣帆宣系統科技日前就因未收到尾款而將賣給弘芯的設備從廠區撤走。

(中時新聞網)