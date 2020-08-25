蘆洲鞋子工廠女員工左手無名指卡機台 警消到場救援 11:152020/08/25 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲鞋子工廠女員工左手無名指卡機器（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30歲鞋子工廠女員工25日上午9時許，在蘆洲區和平路鞋子工廠操作鞋膠機台時疑誤將手放入機台，造成左手無名指卡在機台中，女員工意識清楚的大叫，消防人員獲報到場後，緊急破壞鞋膠機器，大約十分鐘內救出女員工無名指，所幸無名指只有壓傷瘀青痕跡，消防人員預防性將女員工送至北市新光醫院救治。 (中時 ) #女員工 #無名指 #鞋子 #工廠 #消防人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中刈包名店老闆鐵鎚殺死員工 家屬盼償命 法官判15年 11:072020/08/24 社會 生活多采多姿！沒有愛情也能過得很好的星座女TOP3 00:302020/08/25 運勢 惡女房客搬家獨留2法鬥犬活活餓死 遭裁罰30萬元 20:482020/08/24 社會 硬與女車友「喇舌」裝醉沒印象 監視器曝走路正常立判2月 19:362020/08/24 社會 台新女子馬拉松 彭雪芬熱情領跑 04:102020/08/24 運動天地 高雄永安飼料工廠傳火警 1人燒燙傷送醫 23:012020/08/24 社會 中醫大新竹附醫提倡客語 「醫客有愛、你我無礙 」 16:502020/08/24 生活 醋夫「蟑螂式暴打」扯髮甩地！嫩妻鼻血狂流 小王嚇傻不敢講話 16:392020/08/24 國際 佐佐木希回收劈6女腥夫 近況曝光尺度變大脫了 21:312020/08/24 娛樂 社會10點檔》16歲少女裸屍塞紙盒 雙乳遭割下體被燒處女膜卻完整 19:002020/08/24 社會 社會熱門新聞 人倫悲劇 高中女遭鬼父獸弟性侵7天 懷孕不知誰是孩子的爸 - 社會 醫師診間激戰病患人妻6年 綠帽夫見2人婚紗照氣炸 - 社會 假冒張清芳、李嘉誠秘書詐上億騙國家隊口罩 騙扁小子黃琪遭檢求重刑 - 社會 婦搭公車迷途 女兒的貼心之舉助警送返家 - 社會 借宿人夫深夜頂開OL雙腿欲硬上 衝刺不成還要賠20萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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