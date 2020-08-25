30歲鞋子工廠女員工25日上午9時許，在蘆洲區和平路鞋子工廠操作鞋膠機台時疑誤將手放入機台，造成左手無名指卡在機台中，女員工意識清楚的大叫，消防人員獲報到場後，緊急破壞鞋膠機器，大約十分鐘內救出女員工無名指，所幸無名指只有壓傷瘀青痕跡，消防人員預防性將女員工送至北市新光醫院救治。

(中時 )