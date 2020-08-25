彰化萬人血清研究報告紛爭未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這項研究在結果未出爐前不斷對社會報告，台大公衛應對外公開，或是說明清楚不能公開的理由，讓此事儘快落幕，否則大家精疲力竭也是不好的。

陳時中今出席部立醫院第7屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮暨記者會前表示，一般的研究報告，照慣例都不會再未經同儕審查、登上期刊前先對外說明，但這項報告不一樣，既然事先已經先跟報告了，就應該公開。

陳時中表示，若無法公開萬人血清報告，當事人也應該出面說明不能公開的理由。目前台大公衛學院已經對衛福部報告，不過衛福部受傷的資料不完整，無法由第三者公布細節，研究者應該要對自己的研究持有負責的態度。

近期民間反應，萬人血清報告具有倫理上的問題，也有民眾質疑說明書沒註明是研究計畫。對此，陳時中表示，衛福部也有收到一些檢舉，會依據社會中的反應情況進行調查。

陳時中表示，希望萬人血清報告的紛爭儘速落幕，防疫期間很多工作要做，例如學生入境、捷克團、經濟泡泡等，每一件事都是挑戰。衛福部的事情很多，有些政策看起來只是一句話， 卻需要很多部會合作，紛爭持續太久，大家精疲力竭是不好的。

(中時 )