美國在台協會（AIT）今天在臉書發文表示，AIT、美國國務院、駐美國台北經濟文化代表處、台灣外交部以及其他相關美台部會的高階官員上周共同舉辦了一場線上論壇，討論如何擴大台灣在國際組織中有意義的參與。本次討論的焦點為創建多個平台，讓國際社會得以從台灣的專長中受益，包括備受國際讚譽的抗疫「台灣模式」。

與會者包括：美國在台協會處長酈英傑、美國國務院國際組織局代理助理國務卿普萊爾（Pam Pryor）、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、美國國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、駐美國臺北經濟文化代表處蕭美琴代表、以及台灣外交部主任秘書徐儷文。

美國在台協會處長酈英傑表示：「台灣是應對全球嚴峻挑戰的模範夥伴，也是世界上一股良善的力量。美國仍然堅定支持台灣在國際社群扮演更加積極的角色，善盡世界公民的責任。」

此外，AIT明天將與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）發布5G安全共同宣言，酈英傑、外交部長吳釗燮，和國家通訊傳播委員會主委陳耀祥將到場致開幕詞。國家通訊傳播委員會委員孫雅麗也將主持專題討論，與台灣電信業代表、台灣政府官員及研究單位討論「5G政策與民主網路治理」。

AIT表示，美國支持全球數位經濟的蓬勃發展，希望所有人都能從5G不可限量的未來中受益。5G網絡將改變未來生活和經濟的各個樣貌，包括支援交通、配電和遠端醫療等關鍵基礎設施。也因此，5G的重要性不可輕忽。世界各國、企業和人民需要能夠相信5G設備、軟體和服務公司不會威脅到國家安全、隱私、經濟主權、智慧財產權或人權。各國若能制定措施，將不受信任、無論其所屬國家為何的高風險網路軟硬體和服務供應商排除在5G網絡之外，將能確保所有人使用5G網絡的安全性。

(中時 )