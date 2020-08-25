前總統馬英九和總統蔡英文為了兩岸議題互批，雙方你來我往戰火猛烈，不少人也紛紛加入戰局。對此，國民黨智庫副董事長連勝文坦言，雖然過去在國民黨和馬英九「不同掛」，但這次完全同意他的看法。

連勝文在臉書表示，從古至今，當一個國家或團體面臨外部挑戰與威脅時，內部喊打喊殺的人總是聲音較大、慷慨激昂，甚至可以成為英雄，而在現代的台灣社會中，蔡英文就是藉此把自己變為「辣台妹」，逆轉勝贏得總統大選，相反的，主張和平的人必須確保國家利益並同時避免戰火，困難度極高，因此在過程當中往往裏外不是人，甚至成為千夫所指，而在現代的台灣就變成「賣台」。

韓國電影《南漢山城》其中一幕是，主張打仗的人，受到英雄式的擁戴，而主張以和平方式維持朝鮮獨立自主的人，卻被眾多儒生要求朝鮮王將其砍頭，最後當然是打仗，結果是朝鮮王以極為屈辱的方式投降，幾乎滅國。

連勝文指出，過去在國民黨內與馬前總統雖然不是同一掛，但這一次完全同意他的看法，認為蔡英文及民進黨已經把台灣帶進一個兵凶戰危，也可能是自823砲戰來最危險的時刻！民進黨利用反中、仇中及香港事件，做為奪取權力的手段，並以此合理化自己所進行的各種利益分配，並越陷越深，終究被自己的意識形態與貪婪所綁架，導致台灣暴露在極大的戰爭風險中。

連勝文說，我們不僅要確保兩岸和平，而國民黨過去也是盡力在維護中華民國的獨立與自主，主張兩岸擱置爭議、求同存異，希望能達到和平的雙贏，避免台灣捲入戰火，並不是因為屈服於大陸的脅迫，而是不想看到台灣人在戰場上打到血肉模糊、身首分離。

(中時新聞網)