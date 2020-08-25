台南火車站、成大醫院周邊停車位「一格難求」，台南市政府交通局為此特別在北區小東路、前鋒路口北側闢建「中興新城停車場」，可提供4席大客車與174席小型車停車位，目前已開放民眾停車使用，有助於提升當地的停車供給。

市長黃偉哲表示，台南火車站與成大醫院周邊屬停車熱區，停車需求相對較高，市府積極盤點周邊有無閒置土地供停車使用，該停車場土地為軍方所有，經市府與國防部政治作戰局合作闢建停車場，不但活化土地使用，也改善市容環境。

交通局長王銘德指出，該停車場位於北區中興新城軍眷住宅區空地，面積0.58公頃，原本僅局部提供停車使用，但因軍方尚無開發計畫，考量整體土地有效利用並改善停車環境，由政治作戰局提供土地，北區區公所辦理停車場工程，之後由交通局負責停車場收費管理，藉此合作創造停車空間，有效擴大停車供給，改善當地交通秩序。

停車管理處長黃俊傑也說，該停車場已完工並開放使用，初期以人工開單進行收費管理，停車費率採計時收費，大客車每小時40元、小型車每小時20元，後續則將委託廠商營運管理。

此外，停車管理處也將持續在停車熱區尋找適當土地增設停車空間，像是闢建中的永康區東橋五路、復興路及復華一街等停車場，將陸續於今年底前完工開放使用。

(中時 )