先前曾有傳聞指出，三星（Samsung）可能會取消Galaxy Note系列。如今，又有韓媒傳出三星有意讓2021年的Galaxy S21(暫定名稱）系列的最高階款式中搭載 S Pen。如果成真，這恐怕是Galaxy Note系列走向終點的第一聲號角。

韓媒《The Elec》報導，三星Galaxy S20系列的開發代號是X1、Y2、Z3。基於同樣的規則，他們發現到代號M1、N2、O3的三款裝置正在開發中，而認為這就是Galaxy S21系列。報導指出，三星打算在最高階的O3中搭配S Pen，此外預計在2021年下半年推出的Galaxy Z Fold 3也會搭配S Pen。

Galaxy Note系列最知名的特色之一，就是搭配了S Pen，擁有其他手機難以比擬的筆記功能。若是這項特色被移植到其他機種之中，可以想見，那麼將會影響到Galaxy Note系列手機存在的必要性。報導指出，三星目前還沒有確認是否會在2021年推出Galaxy Note21系列，也就是當前Galaxy Note20系列的接班人。

從上述報導來推測，三星可能藉由將S Pen導入在不同產品中，藉此抵銷不再推出Galaxy Note系列手機的影響。但是，新搭配S Pen的產品銷量若想補齊Galaxy Note系列的銷量缺口，有一定難度。報導指出，三星每年約會售出1000萬部Galaxy Note系列手機，而當前Galaxy (Z) Fold手機的銷量，遠遠落後於此。

據了解，三星在今年第一季約售出100萬台Galaxy Fold手機，也就是Fold系列的第一款產品。而三星將在9月初發表Galaxy Z Fold 2。三星將會密切觀察 Galaxy Fold系列的銷量，來進行下一步決策。此外，為了能夠提高可折疊螢幕手機的產量，報導指出三星目前每月約可生產60~70萬片Ultra Thin Glass（用於Galaxy Z Flip、Galaxy Z Fold 2等），預計在今年年底將產能提升到每月100萬片，作為他們推出可折疊螢幕手機的最佳後盾。

此外，預計在2021年初推出的Galaxy S21系列，據了解將會取消ToF鏡頭，且預計在今年第四季投入量產，當前規格據傳已大部分底定。三星如果真的在Galaxy S21系列的最高階款式中納入S Pen，勢必就代表2021年三星旗下的手機產品線將面臨大洗牌，展開全新的局面，不知道一大票熱愛Galaxy Note系列的死忠星粉能否接受？

(科技)