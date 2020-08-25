大陸烏魯木齊市抗疫正處最吃緊的階段，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部出奇招，公布黨政主要負責官員電話，稱盼解決各族群眾困難訴求。

新疆因疫情封鎖月餘，烏魯木齊更是疫情重災區，許多新疆民眾對防疫措施多有抱怨，例如長時間被封在家裡不允許下樓，對「一刀切」的抗疫方式不滿。

環球時報總編輯胡錫進呼籲，反恐大如天，但不是一切，讓信息更透明，讓基層治理更人性化，儘可能減少公眾為了配合社會穩定而付出的代價，讓社會治理儘量正常化。

觀察者網報導，烏魯木齊連續公佈了抗疫新措施。最新措施為，公布烏魯木齊市區（縣）黨政主要負責官員電話。

報導稱，疫情發生以來，「全市各族群眾識大體、顧大局，萬眾一心、眾志成城，積極響應市委、市政府號召，自覺配合疫情防控工作，展現了堅忍不拔的頑強鬥志」。

報導指，官方表示，為切實解決廣大市民群眾遇到的各種困難，公布市、區（縣）黨政主要負責官員的聯繫電話，各族群眾可隨時撥打電話反映困難訴求，官方將竭盡全力為人民群眾排憂解難。

這份電話名單，包括：烏魯木齊市委書記徐海榮13899811033、烏魯木齊市長牙生·司地克15099100218，以其烏魯木齊市各區書記和區長等。

(旺報 )