桃園林姓男子與郭姓女子同居生子，但男嬰才出生14天因哭鬧，竟被林男掌摑打臉部致死，事後他試圖隱瞞，草草用紙箱下葬，台灣高等法院維持一審認定，依成年人故意對兒童犯罪重判18年徒刑。可上訴。

48歲的林男，在去年3月26日凌晨1時許，因男嬰不斷哭鬧，他以手掌毆打林的頭部、額頭，但男嬰持續哭鬧下，他毆打男嬰頭部，讓男嬰傷重停止哭鬧。

郭女發現男嬰已經沒有生命跡象後，林男擔心送醫會有刑責問題，在嬰兒的肚子蓋上紅色符印後，當天由林姓表妹駕車載著2人以及嬰兒回到嘉義老家求助，但林的雙親發現嬰兒明顯死亡，要求兒子將嬰兒送醫。3人又帶著嬰兒屍體回到桃園。

3人將嬰兒送醫時，還謊稱是洗澡時，讓嬰兒摔到澡盆上，才會產生悲劇。檢方相驗時，也發現嬰兒臉部腫脹、瘀傷。雖然3人堅稱是意外，但檢方也懷疑案情不單純。檢方正準備擴大偵辦時，郭母也受不了良心譴責向檢方告發此事。

(中時 )