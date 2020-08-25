全台首創、姿勢最不協調的千歲水中有氧芭蕾舞，在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮，總計有38位60歲以上的偏鄉原住民長輩，接受10周「水中有氧芭蕾訓練」。

畢業典禮邀請屏東縣政府衛生局局長施丞貴、屏東縣議員林采穎、牡丹鄉衛生所主任鄭泰春、銀髮族健康管理教練葉秝均、小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬等人參加，並頒發畢業證書。

四林文化健康站的原民銀髮學員曾謝金玉直呼，這是腳與手都抬不起來的水上芭蕾，從未在游泳池游泳，沒想到首次在飯店游泳，從來沒有穿過泳衣，根本找不到尺寸，現場笑聲不斷，舞姿超誇張、動作超級大，自嘲曼妙舞姿超爆笑，笑翻現場觀眾肚皮。

施丞貴表示，感謝屏科大教授徐錦興與葉秝均教練付出，聽到來自都會的葉秝均教練，全程用排灣族語授課格外感動，且小墾丁渡假村提供優質泳池，「水上芭蕾」已連續舉辦兩年，是產官學合作的佳話。

像台灣很早踏入高齡化社會，施丞貴說，屏東高齡化人口已達17.6%，透過這系列的健康促進，可以延緩老化，因此，衛生局會持續支持這樣的課程。

葉秝均解釋，人的膝蓋會隨年齡增長而退化，爬山或健行可能不適合某些長者，藉由水的浮力減少膝蓋負擔，是很好的運動選擇，但體適能多是平面的，對膝蓋與腰不好的長輩，反而有運動傷害風險，且水中阻力可訓練肌力，水中浮力可以減輕關節負擔，對膝蓋與全身關節比較不會引發二度傷害，對長輩來說，水上運動，是很好的項目。

立法委員伍麗華辦公室主任邱琼如強調，伍麗華委員將積極爭取長照預算投入偏鄉預防醫學，積極協助部落長輩健康促進，結合衛福部的醫療資源輸送到部落，為vuvu們的健康把關，預防延緩失能，進而增加原鄉長輩健康的平均餘命。

原鄉資源有限且公部門不易提供星級旅館等級的游泳池，張福生強調，因同仁多是在地人，這些長輩就像是同仁們的長輩，考慮牡丹鄉與滿州鄉唯一有游泳池的就是小墾丁，因此兩年來都全力配合。

日本東北偏鄉的深山飯店岩手縣森之風鶯宿，擁有400年的歷史，黃耀寬指出，近三十年來每逢淡季，就會開放給社區銀髮族進行水中體適能訓練，盼全國偏鄉有游泳池的觀光旅遊業者，共同參與社區預防及延緩失能的健康促進工作。

2019年首辦「千歲水上芭蕾」，牡丹鄉四林村文化健康促進站，共有超過60歲以上的30位長輩共襄盛舉，形同文健站長輩集體下水，開創全國數百個文健站風氣之先。今年四林文健站邀請滿州鄉小路與分水嶺個文健站，以及響林社區關懷據點的長輩水上尬舞。

(工商 )