73歲柯讚謀照顧著97歲父親，這段父子情深的緣分，隨著歲月流逝，拉近彼此在容貌上的差距，已經越來越像兄弟了。柯讚謀本該享受子孫承歡膝下，卻仍撐起老邁身軀、照顧老爸爸、老媽媽，是今年最年長的全國孝行獎楷模。

今年全國共30人得到孝行楷模的殊榮，年齡最小13歲、最長73歲，彰化縣得獎者為福智文教基金會推薦的彰化市柯讚謀先生。

柯讚謀表示，8年前父親出現失智症狀，身體各方面也逐漸退化，但父親不喜歡安養院的環境，所以決定提早辦理退休，自己親力親為照顧父親和母親，為的就是歲月不等人，能多一點時間陪伴父母親，是人生最珍貴、最重要的事。

退休、照顧父親，一晃7個年頭過去了，柯讚謀說，即使被稱為「老當益壯」的身軀，也是越來越吃力，還好太太也是很有孝心的人，夫妻倆一起照顧父母親。自己為了清爽，剃掉頭髮，有次也動手幫父親理完頭髮後，兩個光頭對著鏡子，自覺都恍惚了，旁人也問「您們是兄弟嗎！」

柯讚謀感觸歲月不留人啊，卻也覺得自己是最幸福的人，雙親仍健在。柯讚謀說，為讓父母親有安全感，即便是出門或去學佛班，最多不會離開父母超過4小時。在他細心照料下，讓長年臥病在床的父親不曾褥瘡，非常難得。

獲頒全國孝行楷模，柯謀讚表示，能讓父母開心、安心、舒適是最重要的，父母恩重如山，怎麼也報答不完。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)