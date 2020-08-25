許多機車雜亂無章停放於校牆周圍（陳偉杰服務處提供／戴上容新北傳真）

淡水商工周圍無停車規畫，許多機車雜亂無章停放於校牆周圍，造成行人只好走在馬路，行經的汽機車更害怕碰撞機車造成損壞，在地北投里長張麗卿向新北市議員陳偉杰投訴，陳偉杰24日會勘，交通局表示，將規畫80個機車停車格，規畫完後最快2周完工。

陳偉杰表示，淡水商工因地理位置在山上，交通不便，許多高年級學生拿到駕照後騎車上學擺放於校牆外，因為停車規劃不良，造成大量機車隨意停擺在馬路旁，造成行人、路過汽機車不便，也使當地里長不利清掃。

教育局表示，學校常不定期校外巡查學生有無違規騎車狀況，也請學生盡量搭乘大眾運輸工具，淡水商工109學年度上學期有駕照騎機車約10位，目前正值暑假期間畢業生重補修人數約90人左右，24日會勘時校門口機車數約30輛；淡水警分局表示，後續配合學校積極辦理校園周邊進行無照、未配戴安全帽臨檢。

交通局表示，未來將鋪設80格柏油停車格，轉彎處下坡後將畫設約120公尺紅線避免亂停，此外校旁免費巴士站牌因為在岔路口，未來也將往前移動20公尺，避免乘客上下車時阻礙到交通，工程規畫完成後交由淡水區公所施工，淡水區公所表示工期約莫兩周，預計在9／15以前可完成。

(中時 )