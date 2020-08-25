新冠肺炎疫情衝擊嚴重經濟活動，當中最嚴重的莫過於觀光旅遊產業，航空業更是受到旅行封鎖政策大受打擊，美國達美航空（Delta）一份備忘錄指出，該公司預定於10月起，再讓1,941名機師放無薪假。

據《路透》報導，達美航空飛行業務負責人在備忘錄John Laughter指出，一旦美國政府250億美元的紓困資金在9月底到期，他們必須解除數萬名員工保持公司能持續營運。

這些紓困金已經在先前確保美國航空業度過新冠肺炎疫情，但目前旅行狀況依然非常差，時至今日已度過半年，該公司的營收只恢復25%，接下來的半年依然看不到回升的跡象。

達美航空的名冊上仍然有大約11,200名現役機師，而2021年夏季計劃只需要約9,450名，達美航空預計未來12-18個月，飛行需求將重返高峰期。

不過隨著疫情持續衝擊，加上提前退休與自願離職計畫後，還有超過萬名機師仍在崗位上，所以公司才會發布這封備忘錄，預告再讓1,941名機師於10月起實施無薪假。

美國國會今年4月通過依《CARES法案》紓困美國航空業250億美元，以因應新冠肺炎疫情所帶來的旅行需求銳減。根據《CARES法案》，獲得資助的美國航空公司，不得在9月30日前裁員、實施無薪假或減薪。達美航空目前與工會進行的談判陷入僵局，達美航空揚言，除非能與工會達成減薪協議，否則就會實施精簡人力的計畫。

(中時新聞網)