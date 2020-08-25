新北市長侯友宜26日晚間將宴請新北市12名轄區立委，侯友宜今表示，新北現在有許多建設正在進行，包括中央預算分配、前瞻2.0等，都需要立委們協助新北爭取，也會向立委們報告他的施政願景，只有大家同心齊力建設新北，新北才有未來。

侯友宜說，轄區的立委們對新北各項大小事都非常關心，在很多行程碰面時，也都會給他很多建議，才希望找個時間跟所有新北市立委好好再聊一聊，聽聽他們的想法，作為未來施政方向，也會把目前施政情形向各位立委報告。

侯友宜說，其中軌道建設需要中央統籌資源分配，另外停車場需求性高，還有重要地區交通壅塞，需要興建交通工程道路，相關經費預算與設計規畫需要他們幫忙。

侯友宜說，另外水利部分新北還有很多汙水下水道以及河岸整治，都是需要委員幫忙爭取，協助跟內政部、交通部、經濟部等中央部會溝通，當然他也會全力跟中央溝通。

據了解，具體討論議題包括汐民線綜規階段初估1000多億元，新北負擔要負擔近200億元，另外五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等，地方財政負擔沉重，盼中央能多負擔；另還有土城海山高中地下停車場、永和永平、三重玫瑰等停車場，都需要中央協助；另還有社福，水利等議題。

(中時 )