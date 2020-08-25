孫安佐2年前在美涉及恐攻，被關押約240天後於2018年底獲釋回台，昨(24日)傳出孫安佐所犯的錯在台灣難逃咎責，檢察官經近2年偵查，依製造手槍未遂罪起訴孫安佐，最重可判7年。媒體報導，孫鵬第一時間透過經紀人雖稱不做回應，私下則致電給兒子學校老師，坦言「很抱歉造成困擾」。

狄鶯、孫鵬夫妻兩年前為救孫安佐，長飛美國暫居多月，請了王牌律師又砸下上千萬，終於如願將孫安佐救回，一家三口於同年底回台。今年孫安佐考上醒吾科大，沒想到在就讀前夕爆因製造手槍未遂罪被提出公訴，醒吾科大表演藝術系院長、同時也是孫鵬學長的舒宗浩透露，孫鵬第一時間私下向他抱歉，態度十分自責。

據《ETtoday星光雲》報導，舒宗浩強調孫安佐是透過獨立招生考進醒吾科大表演藝術系，學校不會因他星二代身分有何禮遇，「絕對一視同仁」，站在校方立場，對於台灣司法和學生受教權一樣尊重，目前不會對孫安佐有任何處置，等審判結果再決定下一步，並指出：「會提供他（孫安佐）改過自新的機會。」

(中時新聞網)