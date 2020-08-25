陸生已於昨日開放回台，但仍有大批新婚陸配申辦團聚受阻，無法與台灣配偶相聚。台商徐正文今(25)日召開記者會，多名台籍配偶現身說法，有的即將在9月臨盆，身在重慶的大陸丈夫卻無法入台，另外則有5歲男童與來自上海的媽媽分開將近200天，已出現精神問題，紛紛向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌悲情喊話，趕緊放行陸配來台。

年約40歲的陳先生表示，他的太太是上海人，夫妻二人在國外相識相戀，原本計畫今年農曆春節返回台北，但受政府疫情控管政策影響，移民署告知，老婆無法申請到團聚證，時至今日已長達200多天無法相見。

陳先生說，兩人育有一名5歲幼子，兒子與媽媽長時間分開，身心靈狀態已出現問題，近日他帶孩子到榮總檢查，醫師診斷已有發展遲緩的病徵，建議由父母親一同陪伴，夫妻二人擔心不已，但太太仍舊無法申請團聚入台，「我不懂，為什麼我們家庭不能團聚，外勞可以來台灣工作？」

陳先生並反問，今天是七夕情人節，如果是疫情還是其他政治考量，而讓太太無法申請到台灣，希望政府說清楚，兒子甚至也在現場說：「蔡總統，希望幫我媽媽回來。」

台配曾小姐則說，夫妻二人在義大利認識，他與陸籍丈夫2015年在大陸登記結婚，2017年則在台灣完成結婚手續，成為合法夫妻，當時兩人身在義大利，認為申請入台團聚很容易，因此沒有急著辦理，但沒想到疫情在今年年初爆發，蔡政府卻開放外籍人士來台，陸籍人士卻被阻隔在外，「我很想問為何我們會被雙重標準的對待？為什麼我們會成為政治下的犧牲者？」因此向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及衛福部長陳時中喊話，盼趕緊開放。

宋小姐則是已懷孕9個月，孩子即將在下個月出生，但來自重慶的大陸老公卻有因為上述相同情況，無法申請入台團聚。

宋小姐說，她的先生為了來台和她一起生活，已辭掉工作，兩人去年12月在大陸登記結婚，先生本計畫來台之後找工作，照顧家庭，但沒想到政府防疫政策阻擋，這半年來，她不斷寫陳情書給政府與立委，卻都石沉大海，她先生也在記者會上連線，希望政府能網開一面，趕緊開放。

(旺報 )