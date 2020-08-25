「犯罪教師退出宜大」、「捍衛學生受教環境」，宜蘭大學10多位學生今天上午到教育部前陳情，指建築所前所長謝宏仁，因濫用職權而遭到法院判「業務侵占」、「業務登載不實」，校方兩年多來消極以對，已影響學生受教權。

宜大學生會長張世傑說，謝宏仁在卸任所長前，以假報廢、真侵占的名義，獨吞所上總價值約200萬元的儀器，建研將他所移送司法調查，經地檢署確認犯行於去年4月起訴後，建研所及工學院迅速在1個月內做出解聘的決議，提案至校教評會後，學校卻一直以各種程序理由不處理。

宜大學生議會議長李逸臣表示，學校一直說要依法行政，卻不尊重所、院教評會的決議，將此案退回所教評會重新審理。他質疑，宜大校方是覺得隔了一個雪山山脈就自成宜蘭國了嗎？校方這種粉飾太平的態度，身為學生已經對學校不報任何期待。

建研所學生劉又瑄說，謝宏仁犯案至今3年多了，學校獲悉也已超過2年，宜蘭大學的教評會在幹嘛？謝宏仁還四處放話「全校和全國所有老師都是麼做的，這是慣例，我哪裡有錯？」她質疑，這樣的人繼續罷占教職，相當不當。

宜大學生要求，教育部及學校應正視國立大學教師的品格及標準，讓學生能在乾淨、正直的環境中接受教育。

教育部高教司科長賴冠瑋回應，已在8月12日發函宜大，要求校教評會盡快依規定審理此案，並將結果報送教育部。教育部將進行檢視，若宜大在實體及程序處理上有違規的地方，會督導改善，以保障學生受教權。

(中時 )