解放軍近日宣布將進行多場軍事演習，據大陸多個地區海事局公告，8月將有逾10場軍事訓練活動，區域將遍及黃海、南海、渤海。對於解放軍動作頻頻，有媒體報導稱，國防部已非公開調派兩套共8架的銳鳶無人機，部署到東沙與太平島。對此，海軍及海巡署官員私下透露，調動部署皆屬軍方權責範圍，相關細節不予評論。

立委王定宇日前亦表示，國防部曾想定派遣特戰與陸戰兵力，以特遣隊形式從南沙打回東沙。但弔詭的是，軍方已在6月初，以「移地訓練」的極機密名義，行動迅速派遣海軍陸戰隊一個加強連，進駐東沙島加強戰備，原預計8月初歸建，但日前陸戰隊又派遣陸戰兵力，從台北搭機出發前往東沙，究竟是增援還是輪調，國防部絕口不提。

據《上報》24日報導，軍方為更即時、擴大掌握東沙與太平島周邊形勢，日前已調派海軍艦指部海上戰術偵搜大隊裝配的「銳鳶無人機」，各部署一套無人機系統(每套4架)，且包括導控等支援裝備，運佈到東沙與太平島上。

對於調派無人機到東沙與太平島，軍方與海巡署官員私下透露，軍方近期確實有不尋常舉動，但皆屬軍方權責範圍，相關細節不予評論。

(中時新聞網)