捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電（6552）股東常會通過配息2元，今（25）日以48.2元參考價除息交易。易華電今早開高後一度拉回小跌，隨後在買盤敲進下再度走揚，最高上漲1.66％至49元，填息率達40％，早盤維持約1％漲幅，於填息路上穩健前行。

易華電受營運轉弱、台股股災拖累，股價3月中下探37.35元的近2年半低點，隨後止跌回升至7月中的65.2元，惟近期再度轉弱拉回50元附近盤整。三大法人上周合計賣超300張、昨（24）日反手買超83張。

易華電營運自去年第四季轉弱，受手機及電視面板需求均疲、新冠肺炎疫情衝擊影響，2020年首季稅後淨利驟降至0.12億元、每股盈餘（EPS）僅0.12元，雙創近2年半低點。第二季營運顯著回神，稅後獲利0.62億元，季增近4.11倍、仍年減61.16％，每股盈餘0.62元。

累計易華電上半年營收13.27億元、年減13.27％，仍創同期次高。毛利率13.96％、營益率7.01％，低於去年同期31.12％、23.58％，稅後淨利0.74億元、年減達74.13％，三者仍為近4年同期次高。每股盈餘0.74元，低於去年同期2.88元。

展望今年，易華電認為，雖然貿易戰及新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，但面板相關產品已與人類日常生活息息相關，認為待疫情趨緩後，市場需求勢必再起。而面板產品應用除了電視、筆電、手機外，手錶、汽車等新應用亦快速成長，對未來成長仍正面樂觀看待。

易華電7月自結營收2.62億元，月增0.23％、年增4.62％，站上近10月高點、改寫同期新高。累計1～7月營收15.89億元、年減10.75％，仍創同期次高，衰退幅度較上半年13.27％持續收斂。

易華電表示，公司將持續致力提升技術、維持業界領先地位，雖然今年全球經濟受疫情影響，市場變數難以預測，但對於營運績效維持穩定仍有信心。法人認為，隨著新款智慧型手機將陸續推出，加上電視面板價格及需求回升，有助於易華電第三季營運動能回升。

(時報資訊)