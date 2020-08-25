新冠肺炎疫苗可望問世的消息，隔夜的那指和標普創下歷史新高，華爾街三大指數連三日收高，為港股造好。

周二香港恆生指數高開35點，之後數次掉頭往下，一路低走下跌80點或-0.32%，為25470點。國企股(H股)跌51點或-0.49%，為10285點。

美企可以繼續在中國使用微信，騰訊今晨平開，目前回吐小跌0.8%。阿里巴巴昨日收高，今晨一度再升3.8%，目前升2%，暫報269.8港元。

昨日大漲的美團，今晨回吐，目前跌1.1%，暫報263港元。美團獲得多家中外資券商調高目標價。

康師傅大漲13.8%，暫報15.4港元。康師傅上半年營收創新高，淨利達人民幣23.8億元，年增58%。摩根大通(小摩)將目標價由15.8港元調升至17港元。

舜宇光學遭高盛調降評等為賣出，目標價為81港元，目前股價大跌5.3%，暫報118.4港元，創兩個月的低位。

(時報資訊)