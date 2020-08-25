記憶體大廠美光周一股價漲幅達2.58%，也帶動台系DRAM廠南亞科(2408)股價開高走高達53元，站回短期均線之上。周一，外資反手買超南亞科3105張，三大法人合計買超4508張，帶動股價收高。

美國政府擴大封殺華為，進一步出口管制；南亞科表示，將分散客戶群及區域市場，增加銷售彈性因應。南亞科上周股價下探50元關卡，本土投信法人開始逢低回補，後續仍需觀察法人買盤是否持續。

針對短期市況，南亞科表示，下半年產業景氣審慎樂觀，國際疫情影響DRAM需求，中美貿易爭執降低網通需求。全球疫苗的發展狀況以及各國經濟振興方案成為DRAM需求成長的觀察重點。

南亞科預期，第三季手機與部分消費型應用市場已有回溫跡象，企業型資料中心的伺服器市場需求依然穩定，廣告型資料中心的伺服器市場因業務受疫情影響較大，伺服器DRAM存貨調整中。長期來看，資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

南亞科2020年第二季營運及供應鏈未受新冠疫情影響，第二季獲利回升，稅後淨利32.11億元，季增66.5%，每股純益1.05元，創近5季新高。

南亞科預期第三季合約價將至少維持持平，第三季銷售預期也將持平，因此推估第三季營運仍有一定之水準。

華邦電(2344)今日股價止跌。近期華邦電遭外資賣壓。對於產業展望，華邦電表示，客戶在第二季積極拉貨後，第三季可能會有稍微調整，拉貨動能可能趨緩，無法推動營運持續成長，但預期第四季動能將可升溫。華邦電第二季轉盈，單季每股稅後純益為0.18元，上半年EPS 0.16元。

(時報資訊)