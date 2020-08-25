因疫情持續延燒，瑞昱(2379)遠端需求將延續到下半年，加上TWS(真無線藍芽耳機)、電視SoC等產品出現回溫跡象，整體動能將延續到下半年，瑞昱今開高後震盪拉高，站回月線，也一度收復400元大關，盤中維持漲幅逾1.5%。

瑞昱第二季營收173.38億元，季增加8.9%、年增加14.2%，表現優於市場預期，主要動能來自於新冠肺炎事情帶動的遠距辦公潮激發強勁Wi-Fi、乙太網及交換器晶片需求，且因為PC業務貢獻度達34%、非PC事業貢獻66%，帶動產品組合轉強，毛利率攀升到44.8%。

全球疫情持續延燒，所帶動的遠端需求將延續到下半年，瑞昱受惠於遠距辦公帶動的PC及路由器內建Wi-Fi 5(802.11ac)標準為中心的連接晶片組需求，將帶動PC周邊產品需求持續熱絡，其中有以Chromebook表現最為搶眼。

此外，Wi-Fi 4朝Wi-Fi 5升級腳步正在加速，由於Wi-Fi 5相對於Wi-Fi 4享有一倍產品溢價，隨著Wi-Fi 5佔公司整體營收比重上升，瑞昱也將直接受惠，至於WiFi 6產品，瑞昱目前已經有在量產，下一代也在開發中，明年會有產品出來。

瑞昱第二季因為防疫解封前，終端市場對於非必需消費性電子產品需求不如預期，也影響到瑞昱TWS、電視SoC(系統單晶片)產品表現，展望第三季，即便今年全球電視市場可能出現小幅衰退，瑞昱仍舊看好TV系統單晶片(SoC)出貨量自本季將開始回溫，提升市占，尤其是在北美地區，至於TWS方面，內建ANC(主動降噪)技術的TWS晶片已於上半年投片量產，預期下半年非蘋TWS新產品將陸續上市，電視SoC、TWS需求逆轉，將有助於瑞昱第三季營收表現。

(時報資訊)